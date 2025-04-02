欣巴巴法說會／將於今年第3季起推新案 強打輕豪宅市場

欣巴巴（9906）2日舉行法說會，該公司指出，因應市場需求，今年三個新建案將強打輕豪宅市場，預計第3季、第4季相繼推出銷售，合計總銷達310億元。市場預期將有助後續營運表現。

欣巴巴總經理張宏圖表示，台積電（2330）赴美投資引發台灣「護國神山」出走疑慮，但台積電在台美兩地的先進製程生產不同步，美國廠房需要根據台灣經驗去修正才能蓋成，因此，台積電不會改變在中南部的投資。

他樂觀指出，以台積電的高雄楠梓廠為例，目前尚未開始生產，未來進入量產階段後，隨著大量工程師及上下游供應鏈的高階人才進駐，勢必帶來實質性的住宅需求，不看淡南台灣房市的發展。

張宏圖並看好台南、高雄、屏東等地房市的投資前景，台積電或其它科技大廠未來還是會積極尋找合適的設廠地點，且選擇南部的機會比北部、中部高。

此外，因應台積電在高雄設廠，清大、陽明交大將在高雄成立分校，培育高階研發、產業創新等人才，且高雄還有空港、海港等優勢，貨物進出十分方便，這些都是得天獨厚的條件。

而欣巴巴因應市場需求，目前重新調整即將推出的南部三個新建案產品規劃，強打輕豪宅市場；其中，台南市鄭子寮重劃區總銷150億元的「欣府城3期」建案，預計第3季推案，每坪價位在62至65萬元水準。

其次，規劃在高雄市農16特區凹子底公園的「欣都星」建案，預計第4季推案，每坪70萬元起跳，總銷100億元；另是位於美術館生活圈、綠園道首排龍華段新案，預計第4季或明年第1季推案，每坪價位60萬元起，總銷60億元。

此外，就商用不動產投資，張宏圖則認為，現行央行的信用管制政策是「管住不管商」，隨著商辦租金在全球科技大廠接力來台投資，且台商回流下持續高漲，使得「租不如買」，尤其南台灣受惠科技企業進駐，商辦行情仍在低基期，具有補漲的潛力。