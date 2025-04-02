京城銀第1季自結獲利6.3億元、EPS 0.57元 年減近七成

京城銀（2809）2日公告2025年3月自結稅前盈餘5.33億元，稅後純益3.81億元，單月稅前每股盈餘0.48元。累計2025年1至3月稅前盈餘達8.03億元，稅後純益6.3億元，年減68.8%，累計每股稅後純益(EPS) 0.57元。每股淨值50.18元。

京城銀表示，美國聯準會於上月19日宣布維持利率於4.25%~4.50%區間不變，且下修經濟成長率預測值。而隨後台灣的央行理監事會議同樣宣布利率政策按兵不動，並下修經濟成長率估值。京城銀表示，市場普遍認為川普政策將可能使經濟放緩、通膨升溫，而台灣與美國經濟往來日益密切，美國景氣的走向是否影響台灣的出口與經濟是值得關注的議題。資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，截至2025年3月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,782.32%，全體放款覆蓋率為1.34%。

隨著數位金融快速發展，京城銀積極推動數位普及、降低數位落差，近期推出「京利滿滿goyee台幣優利活存/跨轉優惠專案」鼓勵客戶愛用數位，凡綁定京城帳戶為手機門號轉帳收款帳號，並加入綁定LINE行動裝置，且平均財富達10萬，即可享30萬內優惠1.5%及20次免費跨轉優惠，讓客戶享受便捷、安全的數位金融體驗。

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