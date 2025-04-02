晶碩營收／首季寫七季新低 全年拚逐季成長

晶碩（6491）2日公告3月營收5.66億元，年減4.27%，首季營收15.93億元，年減7.63%，並寫下近七季新低。晶碩表示，首季營收主要受到中國大陸客戶高庫存，以及農曆年工作天數較少影響。預期首季是全年營運低谷，第2季營收就有機會看到年增率轉正。同時全年營收可望倒吃甘蔗、逐季成長。

晶碩表示，今年將積極增加歐洲市場的滲透率，加上日本市場銷售表現穩健，盼藉由兩二市場彌補中國大陸市場的下滑。目前看來，中國大陸市場今年最好的情況為營收持平，由於晶碩不願殺價競爭，包括先前的三八女王節，以及接下來的618檔期，皆未抱有太大預期，且隨著大陸營收比重下滑，接下來中國大陸電商檔期對公司營運的影響將愈來愈式微。

晶碩調整布局策略，擁抱日本與歐洲市場。其中，日本市場去年營收占比已超過五成，且客戶黏著度高，銷售表現穩健。尤其今年以來，台灣隱形眼鏡出口日本表現強勁，反應矽水膠需求持續成長，功能型產品也成為另一驅動力。

至於歐洲市場則持續快速增長，晶碩表示，過去幾年歐洲年成長率達五成，且歐美市場占比每年穩定提升約2個百分點。隨著晶碩歐洲矽水膠短天期新品已取證並開始銷售，今年該區業績勢必有強勁增長，提供強勁營運動能。

展望全年，晶碩表示，今年營收目標仍將拚重返雙位數成長，預期第2季開始可見業績逐漸復甦，下半年旺季可期。尤其矽水膠產品持續受到市場青睞，晶碩今年將擴大產能，矽水膠主要生產基地大溪廠，預計在第4季月產能從目前的300萬片擴充至900萬片。