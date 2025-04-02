永豐金股東會紀念品「金元包」亮相 打造永續時尚生活
永豐金控今年度股東會紀念品首度亮相！繼去年推出鼓勵戶外活動、親近大自然的輕巧摺疊椅後，今年永豐金延續「休碳愛地球」理念，推出兼具實用性與環保概念的「金元包」，內含餐袋與餐盒，非常適合自備或外帶餐食，減少塑膠袋的消耗，落實環保生活，讓股東在享受便利的同時，也能為地球盡一份心力。
考量現代人物資充足，企業在選擇紀念品時，除了實用性，更希望能兼顧環保永續與時尚美學。永豐金「金元包」設計簡約時尚，質感精緻，還帶有「財源滾滾」的象徵，展現永豐金對股東的美好祝願。消息一出，也讓許多網友大呼：「好好看，會讓人忍不住想多看一眼」、「裝午餐很實用，帶著走也很體面」、「好有高級感，完全不像贈品！」
透過「金元包」，永豐金希望鼓勵股東們日常攜帶使用，自備餐袋和餐盒，養成健康生活態度、永續的生活方式，在環保與便利之間取得平衡，讓綠色生活成為日常的一部分，同時也能傳遞友善環境的心意，迎向「生活永豐」。
今年永豐金股東會訂於5月29日舉行，符合資格的股東可獲得「金元包」紀念品。需注意的是，紀念品僅限親自出席股東會或以電子方式行使表決權的股東領取，其他零股股東無法獲得。由於3月31日至5月29日為停止過戶期間，因此最晚須於3月26日前完成股票買進，才能符合資格、獲取紀念品。
永豐金控秉持「翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life.」的願景，持續推動綠色金融與永續發展。不僅在金融產品上致力於創新，更希望讓金融服務變得更可親，提供大眾更便捷、有溫度的服務。從金融商品到股東會紀念品，都展現對環境的關懷，「金元包」不只是紀念品，更是一項鼓勵綠色行動的實際倡議，體現企業對ESG精神的承諾。
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