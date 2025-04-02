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聚陽營收／首季直逼百億大關 創單季歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）2日公告3月營收34.53億元，年增10.45%，創同期新高，首季營收99.24億元，直逼百億大關，年增15.29%，不僅創下同期新高，並一舉來到單季歷史次高。聚陽表示，進入第2季後，雖來到淡季，但在市場持續回補庫存下，預估同期比仍將有雙位數成長。

聚陽受惠流行品牌與運動品牌雙雙進入補庫存循環，今年以來營收表現亮眼。聚陽表示，第1季出貨比預期多，主要是美系客戶銷售表現暢旺。受到當地降級消費影響，GAP、Target等品牌均受惠，聚陽出貨量跟著水漲船高。另一方面，在產品組合變化下，單價表現也優於預期，主要是運動服庫存持續回補，對首季毛利率也帶來正面效益。法人估，聚陽首季毛利率將高於去年同期，單季每股純益亦可望挑戰歷史次高。

聚陽去年第4季受到船班遞延影響，季營收未如預期衝破百億，但今年首季船班順暢、生產效率也很好，加上，市場需求旺盛，反而衝上單季歷史次高，僅次於去年第3季旺季表現。

不過，受到美國總統川普關稅政策即將出爐影響，目前聚陽第3季訂單能見度不高，多數客戶僅先給出最保守的預估，以因應接下來的關稅變數。另一方面，聚陽去年下半年基期已高，因此，目前看下半年年增率僅先看個位數增長，是否上修還需待關稅政策拍板後，才能底定。不過，從全年角度來看，雙位數成長應不是問題。

聚陽今年資本支出約3000萬美元，主要用途是添購機器設備，新廠的主體建築多已在先前投入。聚陽第2季開始並將迎來新產能投產，包括印尼二座新廠中，其中一座由日系客戶包下生產，將在第2季投產，另外一座新廠也將在第3季初投產，不排除也會由日系客戶包下，目前雙方還在洽談中。孟加拉新廠也在招工中，預計6月開始投產，目前美系、非美系客戶都有興趣。孟加拉新廠第一階段產線規劃33條，但整體廠區規模可建置百條以上生產線，未來將隨接單擴增產線。

營收 聚陽

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