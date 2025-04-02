富邦合併日盛投信 資產規模增至9,275億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦與日盛投信合併案今(2025)年1月21日獲金管會核准，昨（1）日正式完成合併，資產規模成長至9,275億元，仍維持第五大不變。

合併後首個營業日各系統平台均運行順暢，富邦投信董事長黃昭棠期許，朝向「成為亞洲一流資產管理公司」企業願景邁進。

黃昭棠表示，雙方合併後將會有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並且強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

此外，原與日盛投信之間的各項權利義務關係將由富邦投信概括承受，以確保客戶的權益。

統計至2月底，富邦投信資產管理規模從8,541億元增加734億元至9,275億元，仍位居第五大不變，並朝兆元大關邁進。

黃昭棠指出，從產品面來看，富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF產品線，並積極發展新種創新商品。

日盛投信則在主動式及貨幣市場基金上有亮眼的表現。

預期合併後，結合主被動投資人才將成為公司發展資產管理雙引擎，強化富邦投信市場競爭力。

從通路面來看，除了與各大券商通路緊密合作外，借重日盛投信在多家銀行通路的長年經營，服務觸角更擴大，進而帶動資產規模持續成長。

富邦投信董事會於2024年11月11日通過吸收合併日盛投信案，富邦投信以現金對價吸收合併日盛投信，合併價金總金額介於18.03億元至20.44億元間。金管會於1月21日核准合併案。

有關合併之後客戶權益與功能異動等項目，富邦投信官網特別建置了合併專區，要讓客戶能夠清楚的了解各項客戶權益以及功能異動。

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