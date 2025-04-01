聽新聞
0:00 / 0:00
特力 上半年營運添柴火
特力（2908）旗下兩大零售通路特力屋、HOLA今年強攻改裝計畫與專人服務，預估帶動特力零售集團業績穩定向上，為上半年營運添柴火。
特力屋表示，受惠於年後居家裝修換新潮、季節家電汰舊換新補助方案公告等綜合因素，對今年第1季的獲利狀況及來客數樂觀，預計業績穩定成長。
目前，特力屋在全台擁有63家門市，包括28家大型店與35家社區店，並計畫今年新增六家門市，使總店數達69家。為應對今年老屋重建與修繕需求旺盛，特力屋社區店積極拓展修繕市場，提供一條龍的產品銷售及「社區管家2.0」免費專業諮詢並服務到家服務。
特力屋指出，「社區管家2.0」目前在雙北兩家店試行成效良好，預計2025年第2季擴展至四家店，以進一步深化市場布局。
特力屋指出，雖然春節前為一年中居家裝修需求高峰，但近年來選擇春節旅遊、年後裝修的消費者也有成長趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言