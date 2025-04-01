特力 上半年營運添柴火

特力（2908）旗下兩大零售通路特力屋、HOLA今年強攻改裝計畫與專人服務，預估帶動特力零售集團業績穩定向上，為上半年營運添柴火。

特力屋表示，受惠於年後居家裝修換新潮、季節家電汰舊換新補助方案公告等綜合因素，對今年第1季的獲利狀況及來客數樂觀，預計業績穩定成長。

目前，特力屋在全台擁有63家門市，包括28家大型店與35家社區店，並計畫今年新增六家門市，使總店數達69家。為應對今年老屋重建與修繕需求旺盛，特力屋社區店積極拓展修繕市場，提供一條龍的產品銷售及「社區管家2.0」免費專業諮詢並服務到家服務。

特力屋指出，「社區管家2.0」目前在雙北兩家店試行成效良好，預計2025年第2季擴展至四家店，以進一步深化市場布局。

特力屋指出，雖然春節前為一年中居家裝修需求高峰，但近年來選擇春節旅遊、年後裝修的消費者也有成長趨勢。