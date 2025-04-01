億豐2025年 全年拚賺2.5個股本

億豐（8464）昨（1）日進行除息交易，每股配息14.5元，開盤除息參考價379.5元，盤中在追價買盤推升下一度來到400元，漲幅5.4%，順利完成填息。法人表示，億豐今年有望持續擴大北美市占，估今年營收、獲利都將持續挑戰新高，有望賺超過兩個半股本。

億豐去年營收295.4億元，年增9.7%，每股純益23.56元，皆創新高。億豐表示，因優先布局北美無拉繩窗簾，並透過歐亞D2C電商直營模式深化滲透，推動客製化窗簾占比，攀至新高71.4%。億豐昨天收392.5元，上漲13元。

展望2025年，億豐指出，關稅政策與地緣風險仍是市場主要變數，將藉產業鏈優勢應對挑戰。從設計創新、機具研製、製程自主、配件自產，到跨國製造與營運調度，再到品牌直營與電商布局，公司已構築一站式價值鏈。墨西哥第二期廠區將於2025年上半年投產，以強化內部的短鏈供應效益。