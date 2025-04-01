日友三大動能 挹注營運

事業與醫療廢棄物處理大廠日友（8341）受益於台灣石綿瓦專案持續挹注營收、大陸景氣逐漸復甦，以及公司設備整改突破助益產能利用率提升等三大動能，法人看好，日友今年營收可望年增10%以上。

日友是台灣首家專業處理生物醫療廢棄物的焚化廠，擁有先進的技術及領先水準，成功將國外技術應用於各類有害廢棄物處理，並提供清運、焚化、固化、物化及最終掩埋等一條龍專業服務。

日友目前擁有多座廠區，台灣包括彰濱事業廢棄物處理廠、雲林的三座醫療廢棄物處理廠；大陸廠區方面，旗下據點涵蓋北京醫療廢棄物焚燒廠，與山西運城、江蘇宿遷及山東日照的事業廢棄物處理廠。

日友表示，公司近期設備整改成果顯著，以往焚化爐每2.5個月需停爐清理，現在可持續運行五個月再停爐，這讓產能利用率提升一倍，顯著增強營運動能。

日友在台灣將專注於高處理單價的廢棄物，並繼續受益於2024年對獲利貢獻良多的石綿瓦專案，預計其貢獻力度將維持去年水準。

大陸市場方面，研調機構預估，至2025年中國大陸固態廢棄物產生量將翻倍、達每年逾5億噸。隨著中國大陸經濟逐漸復甦並推動環保政策，日友在大陸市場營運動能有望穩步提升。