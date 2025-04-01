富邦媒獨董 邱淑貞入列

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

本土最大電商富邦媒（8454）昨（1）公告補選第八屆獨立董事一席提名名單，以及公告獨立董事候選人名單，均為金管會前副主任委員邱淑貞，將在5月27日股東會表決。

富邦媒2023年董事會改選，董事、大富媒體科技法人代表張家麒在3月4日請辭，空缺一席董事。

富邦媒、網路家庭今年都有董事改選議題。富邦媒公告，邱淑貞是美國波士頓大學法學院國際銀行組碩士學歷，經歷金管會綜合規劃處處長、銀行局局長、主任秘書、副主委。

富邦媒有九席董事，包括三席獨立董事，官網公告三位獨董分別為康地投資董事長王傑、緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗，以及慧邦科技董事長暨總經理江永祥。張家麒讓出的董事席次，將由邱淑貞擔任獨董。

網路家庭預計6月25日舉行股東會，去年董事會剛改選，但因應統一加入成為最大股東，今年將再改選二席董事。

富邦媒 股東會 邱淑貞

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