台肥認證藍氨 搶先出貨

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台肥（1722）繼去年宣示跨入台肥綠能元年後，董事長李孫榮表示，今年第1季供應國內首批認證藍氨予半導體業者，不但解決急需減碳企業的燃眉之急，更實踐配合國家乾淨能源政策的領頭羊角色。

李孫榮指出，乾淨能源的藍氨比灰氨減少約六至七成的碳排製程，首批6,000噸的認證藍氨，是半導體、電子、化工、運輸交通等產業減少碳排放的關鍵要素。台肥是國內最大液氨供應商，長期提供台灣化工及電子產業穩定的液氨原料的來源。

李孫榮表示，台肥將全面配合國家減碳新目標，加碼提供藍氨的力道，預估在第3季將有數萬噸藍氨供應，優先供應台灣半導體、電子、運輸等產業加速減碳目標，強化台灣產業在國際碳規範下的競爭力，符合全球碳邊境調整機制（CBAM），幫助台灣企業永續發展。

展望未來，李孫榮強調，將加碼淨零減碳事業，除持續規劃藍氨、低碳氨量能外，甚至是進一步的綠氨市場需求，加速台肥建立綠色能源供應鏈的韌性。

半導體 台肥 減碳

延伸閱讀

南茂兒童節偏鄉公益 推廣閱讀

醫院用電大戶減碳高難度 啟動碳盤查檢視耗能

大陸碳市場擴充！首納鋼鐵、水泥、鋁冶煉等三大行業

推動工程減碳 交通部邀相關產業共同攜手低碳轉型

相關新聞

特力 上半年營運添柴火

特力（2908）旗下兩大零售通路特力屋、HOLA今年強攻改裝計畫與專人服務，預估帶動特力零售集團業績穩定向上，為上半年營...

富邦合併日盛投信 資產規模增至9,275億

富邦與日盛投信合併案今（2025）年1月21日獲金管會核准，昨（1）日正式完成合併，資產規模成長至9,275億元，仍維持...

福懋油、樺晟 4月7日停止買賣

臺灣證券交易所、櫃買中心公布上市櫃公司2024年財務報告形式審閱處置結果，老牌食品大廠上市公司福懋油（1225）、上櫃公...

台肥認證藍氨 搶先出貨

台肥（1722）繼去年宣示跨入台肥綠能元年後，董事長李孫榮表示，今年第1季供應國內首批認證藍氨予半導體業者，不但解決急需...

富邦媒獨董 邱淑貞入列

本土最大電商富邦媒（8454）昨（1）公告補選第八屆獨立董事一席提名名單，以及公告獨立董事候選人名單，均為金管會前副主任...

日友三大動能 挹注營運

事業與醫療廢棄物處理大廠日友（8341）受益於台灣石綿瓦專案持續挹注營收、大陸景氣逐漸復甦，以及公司設備整改突破助益產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。