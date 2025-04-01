福懋油、樺晟 4月7日停止買賣

臺灣證券交易所、櫃買中心公布上市櫃公司2024年財務報告形式審閱處置結果，老牌食品大廠上市公司福懋油（1225）、上櫃公司樺晟（3202）等兩家公司自4月7日 停止買賣，中福變更交易方式，虹光繼變更交易方法後再採行分盤集合競價交易。

對於未依規定期限公告申報2024年財務報告，樺晟表示，將儘速完成2024年財務報告會計師查核簽證，並辦理申報及公告。樺晟主要產品為同軸線與電子線組加工製造，包括連接線束組、天線模組、高頻外部線（HDMI、Type C）等。

樺晟之前已公告，該公司未依規定期限，公告申報2024年財務報告，主因會計師事務所來函終止委任，該公司將積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告會計師查核簽證，並辦理申報及公告。