快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

六角除息首日 盤中填息八成 3月營收將併「翰林茶館」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）1日進行除息交易，開盤除息參考價88元，盤中來到90元，填息幅度八成，股價漲幅逾2%。同集團的王座（2751）同步進行除息，開盤除息參考價64.2元，惟股價在平盤上下震盪，除息首日疲軟。

六角去年下半年盈餘分配，每股配息2.5元，今日進行除息交易，填息邁大步。今年伊始，六角即併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市，預計今年3月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

至於主力品牌「Chatime日出茶太」今年持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市。

此外，六角將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，六角集團營運動能多箭齊發，全年展望正向。

王座代理經營五大品牌、全球總店數達68家、創造達70萬的總會員數，預計今年於台灣市場將展店8-10家，海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，預計展店後的總家數將達12家，邁入第2季起，王座將逐步展店，提升同店銷售額與新展店並進，以推升營運表現。

併購 美國 除息

延伸閱讀

00878、00919、0056…重回主戰場！「成交量破55萬張」成為資金庇護所

將00929出清換股00713！棒棒：股市動盪下⋯還有更穩的領息選擇

21元的00878「不只甜還會填」！相比00919、00929、0056近一年績效最佳

00713、00915、00970B領息18萬...二代健保才扣739元！艾比：沒必要控制張數

相關新聞

新新併過關…「台新新光金控」！老牛：新光金（2888）股價一早一度衝上半年來新高

「新新併」預計在 今年7月底前完成合併，新名字就叫：「台新新光金控」，有點拗口。旗下的銀行、保險、證券、投信、創投等事業也將陸續整合，大家都在看「1+1>2」的成績單。

台新、新光金合併定案了！新光金跳空大漲

金管會31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基...

永光前二月每股賺0.42元

永光昨（31）日公布今年2月自結營運表現，2月營收6.45億元，年增31.8%；營業利益618.7萬元，稅前盈餘1,64...

東聯去年每股股息互動4.5元

外籍移工國外小額匯兌服務商東聯互動（7738）昨（31）日公布2024年稅後純益2.3億元，每稅純益9.51元，董事會決...

唐榮、華新 不銹鋼開漲盤

不銹鋼上游廠唐榮（2035）、華新麗華昨（31）日開出4月不銹鋼盤價，行情持續向上。唐榮304冷熱軋調漲4,000元，3...

豐興鋼筋跌價

建築用鋼進到橫向整理。豐興（2015）昨（31）日新價，廢鋼平盤，鋼筋每公噸跌200元，型鋼平盤；昨天東鋼通知用戶，4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。