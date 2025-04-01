六角除息首日 盤中填息八成 3月營收將併「翰林茶館」

六角（2732）1日進行除息交易，開盤除息參考價88元，盤中來到90元，填息幅度八成，股價漲幅逾2%。同集團的王座（2751）同步進行除息，開盤除息參考價64.2元，惟股價在平盤上下震盪，除息首日疲軟。

六角去年下半年盈餘分配，每股配息2.5元，今日進行除息交易，填息邁大步。今年伊始，六角即併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市，預計今年3月業績將併入六角合併營收，為公司增添新的營收成長動能。

至於主力品牌「Chatime日出茶太」今年持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市。

此外，六角將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國華東烘培市場，計畫今年上半年於中國杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，六角集團營運動能多箭齊發，全年展望正向。

王座代理經營五大品牌、全球總店數達68家、創造達70萬的總會員數，預計今年於台灣市場將展店8-10家，海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，預計展店後的總家數將達12家，邁入第2季起，王座將逐步展店，提升同店銷售額與新展店並進，以推升營運表現。