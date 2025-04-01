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新新併過關…「台新新光金控」！老牛：新光金（2888）股價一早一度衝上半年來新高
新新併過關！西瓜不臭酸
昨晚金管會正式拍板通過「台新金」和「新光金」合併案，這可是台灣金融史上第一宗金控公司合意併購，不只創下紀錄，也象徵台灣金融業正式邁入下一個整併浪潮的起點！
今天一早，新光金氣勢如虹，一度衝上半年來新高，成交量火熱；台新金也同步回神，信心滿滿！
「新新併」預計在 今年7月底前完成合併，新名字就叫：「台新新光金控」，有點拗口。旗下的銀行、保險、證券、投信、創投等事業也將陸續整合，大家都在看「1+1>2」的成績單。
幫大家整理一下合併後的實力地圖：
金控總資產8.3兆元，全台第4大
本國銀行資產規模全台第6
人壽保險：全台第4
證券公司：全台第6
老牛看金控整併，長期投資人最該關注的，是這種「資源整合、體質變強」的正向訊號。短線有股價表現，長線更有潛力重估價值。當然不要只是換名字，而是整個金控都要轉大人啦！
最後提醒一句：合併效益，不是立刻反應嘿，而是該逐步發酵！有耐心的投資人，才能喝到這鍋黃金高湯。
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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