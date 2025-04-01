陽明樂觀看第二季 貨櫃三雄集體走強

陽明（2609）31日舉行法說會，指出紅海危機沒有解決前，船舶供給吃緊，目前認為第2季貨量比第1季樂觀，先前25日萬海（2615）總經理謝福隆也在法說會上表示，推估美國線長約平均簽約的價格仍比去年同期成長二、三成。貨櫃三雄1日同步上漲，陽明、萬海盤中漲幅逾3%，長榮（2603）漲幅逾2%。

陽明強調，中東地緣問題膠著，陽明以船舶航行安全為最高考量，不會恢復航行紅海。即使全球貨櫃輪重返紅海，影響也是慢慢的產生，不會立即衝擊運價與運能。另外近期發現加拿大、亞洲、歐洲等地有零星塞港情況，至於影響多久，需持續關注。

有關第2季市場展望，陽明表示，根據最新公布的2月PMI數據，美國製造業活動持續擴張，為50.3，不過較前一月50.9減弱。歐元區PMI升至兩年新高，收縮速度減緩，經濟有好轉跡象；大陸官方PMI較前一月回升，重返擴張區間，景氣有復甦跡象；就目前市場需求看，第2季貨量會逐漸回升，需求表現有望比第1季樂觀。

陽明指出，川普的關稅政策勢必會造成全球貨量移轉，要觀察關稅大戰對全球經濟的影響。有關川普「振興美國造船業」的衝擊，陽明大陸製的船舶不多，未來會因應市場變化進行船舶及航線的調整。

除了陽明看好第二季貨量表現，萬海先前25日舉辦法說，謝福隆也看好美國長約運價調漲，以目前談判結果分析，客戶可接受運價較去年平均調升二到三成。

上週全球貨櫃輪運價指數終止連十跌，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲64.13點至1,356.88點，周漲幅5%。隨著時序進入4月，亞洲出口到北美的貨量開始回升，全球貨櫃輪航商醞釀4月漲價態度不變，較現在的報價最少漲四成。

籌碼面上，陽明最受法人青睞，三大法人已同步買超三天，長榮則獲投信、自營商連買四天。