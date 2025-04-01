福懋油股票恐停止買賣 跌停鎖住委賣張數2,600多張
福懋油（1225）31日公告繳不出財報，據了解，證交所今天將發布股票停止買賣，預計本月7日實施，今天股價跳水跌停鎖住，出現大逃亡走勢，委賣張數2,600多張，股價為30.7元。
福懋油因無法完成2024年度財務報告，未如期繳交財報將被處暫停交易，若六個月內仍未補交，將面臨下市危機。
福懋油獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群對於公司去年財報難產一事發表聯合聲明，抗議公司經營者造成福懋油未如期繳交財報，造成下市危機。
福懋油表示，去年財報難產主因是去年11月22日改選，並於同日召開董事會推選董事長，該公司於去年11月29日向經濟部遞件申請變更登記，但於今年3月28日遭到經濟部否准，致無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。公司會儘速召開董事會選任新董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成2024年度財報公告申報。
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