億豐挾三利多 除息首日大漲、盤中填息 站上400元關卡

億豐（8464）1日進行除息交易，每股配息14.5元，開盤除息參考價379.5元，盤中在追價買盤推升下一度來到400元，漲幅5.4%，並順利完成填息。法人表示，億豐因主要競爭對手財務體質差，今年有望持續擴大北美市占，估公司今年營收、獲利都將持續挑戰歷史新高，有望賺超過兩個半股本。

億豐去年營收295.4億元，年增9.7%，每股純益23.56元，皆創下歷史新高紀錄。億豐表示，因優先佈局北美無拉繩窗簾，並透過歐亞D2C電商直營模式深化滲透，推動客製化窗簾占比，攀至新高71.4%。

展望2025年，億豐指出，關稅政策與地緣風險仍是市場主要變數，但將藉完整產業鏈優勢，靈活應對挑戰。從設計創新、機具研製、製程自主、配件自產，到跨國製造與營運調度，再到品牌直營與電商布局，公司已構築扎實的一站式價值鏈，在變局中擁有相對充足的策略工具應對挑戰。墨西哥第二期廠區，也將按計劃於2025年上半年投產，進一步強化內部的短鏈供應效益。

法人表示，億豐的主要客製化窗簾競爭對手包含Hunter Douglas以及Springs Window Fashion，近期皆因為經營狀況不佳而有進行調整報價動作，億豐也將針對客製化窗簾產品再度調升報價中個位數，有利今年營收、獲利表現。

市場看好億豐墨西哥擴廠、客製化窗簾報價提升帶動獲利增長、以及競爭對手狀況差，讓億豐持續擴大北美地區市佔，估億豐今年營收將站上330億元，每股純益也有望雙位數成長。