福懋油交不出去年財報 股價跌停鎖死
福懋油（1225）31日公告，無法完成2024年度財務報告，因去年11月22日改選董事長，但於今年3月28日才遭到經濟部否准，來不及與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。福懋油1日股價直接跌停鎖死至30.7元，跌停賣單逾兩千張，但成交量僅470張左右。
福懋油未如期繳交財報將被處暫停交易，若六個月內仍未補交，將面臨下市危機。據了解，證交所今天將發布股票停止買賣，預計本月7日實施。福懋油指出，公司會儘速召開董事會選任新董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成2024年度財報公告申報。
福懋油說，去年財報難產主因是去年11月22日改選，並於同日召開董事會推選董事長，該公司於去年11月29日向經濟部遞件申請變更登記，但於今年3月28日才獲得金管會、經濟部查認駁回，致無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。
福懋油獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群昨天對於公司去年財報難產一事發表聯合聲明，指出吳金泉113年11月22日違法操作福懋油董事會，未經舉手表決或投票表決，即自行宣布興泰公司（1235）/吳金泉當選董事長，違反董事會議事辦法，金管會、經濟部查認後於114年3月28日「駁回興泰公司（吳金泉）申請登記福懋油董事長」。
但福懋油4個多月未有合法董事長，銀行無法貸款，並且財報難產，福懋油恐有下市危機，連仁隆、陸醒華及許逸群曾建請其他董事連署解決難題，然未獲肯採。
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