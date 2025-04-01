台新、新光金合併定案了！新光金跳空大漲

金管會31日宣布核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金控」，合併後的新金控將成為全台第四大金控。新光金1日跳空大漲，盤中漲幅逾2%，台新金也一同上漲逾1%。

台新金與新光金昨日發出聯合聲明，強調此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升。

根據最新數據計算，未來的台新新光金控規模將突破8.4兆元，成為國內第四大金控，僅次於國泰金（2882）13.7兆、富邦金（2881）12兆及中信金（2891）8.8兆元。而台新金控與新光金控規劃於今年7月底前完成金控合併。

台新金、新光金合併案完全沒有「附條件核准」。換言之，面對外界質疑恐有龐大增資缺口的新光人壽，台新金在保險局的「五大原則」中，完全說服了金管會。

據金管會審核，台新金在合併新光金後，金控資本適足率（CAR）、雙重槓桿比、及新壽資本適足率（ICS）均都合規，包括CAR逾100%法定標準，槓桿比低於125%及接軌後ICS達100%。

台新金和新光金各自在2024年8月22日及9月11日董事會通過雙方合併案及修正合併對價契約，以台新金0.6720普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，換算宣布當日（2024/9/11）每股普通股價格相當於每股14.18元，並於2024年10月9日經二家金控股東臨時會表決通過，雙方並同時向金管會申請合併許可，金管會昨宣布核准。

新光金今以12.5元跳空開高，一度上漲至12.7元，盤中跳漲逾2%，台新金也上漲，盤中漲幅約1%。