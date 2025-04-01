永光前二月每股賺0.42元

永光（1711）昨（31）日公布今年2月自結營運表現，2月營收6.45億元，年增31.8%；營業利益618.7萬元，稅前盈餘1,646.9萬元。

累計今年前二月營收12.88億元，年增7.8%；營業利益1,271萬元，稅前盈餘2,289.1萬元，年增211%，每股盈餘0.42元。

法人指出，永光在半導體、面板顯示、MiniLED、MicroLED等市場需求帶動下，電子化學品營收維持高幅度成長，以三大事業前二月營收表現來看，色料化學品年增大約9%、電子化學品年增33%、特化則略減約4%。

永光傳統上第1季因色料化學產品受下游紡織業拉貨動能較強帶動，屬於旺季，今年第1季不僅色料化學品有旺季行情、重拾成長，電子化學品也延續去年的出貨動能，持續繳出成長表現，第1季業績也轉旺。法人看好永光第1季整體業績受惠於色料、電化兩大產品線支撐下，營運可繳出成長佳績。

法人表示，永光電子化學品除Mini、Micro LED逐年放量，有助光阻材料出貨增長外，半導體光阻材料因國產替代趨勢，於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片等成熟製程需求量增加，永光已陸續獲中國大陸及台灣客戶採用，隨著碳矽應用逐漸放量，成長可期，永光未來二至三年可維持雙位數成長趨勢。