喬山法說會／客戶拓點營運逐季增溫 第1季營收有望衝刺百億元

喬山（1736）31日舉行法說，表示主力商用健身器材大客戶拓點腳步持續加快，加上併購BowFlex挹注營收，今年營運將逐季增溫，第2季也會優於第1季。法人估，喬山首季營收有機會衝刺百億元，挑戰歷年同期新高。

喬山今年累計前二月合併營收68.11億元、年增43.9%，續創同期新高。其中三大事業體包括商用、家用及按摩椅都有雙位數年增表現。

喬山去年合併營收477.85億元、年增25.5%，營收創歷史新高，毛利率達50.8%，較2023年增加2.4個百分點，稅後淨利24.30億元、年增242.4%，每股稅後純益8.02元，獲利為歷史第四高，股利政策預計5月初董事會通過後公布。

喬山去年收購全球第三大家用健身器材品牌BowFlex，並藉由其龐大的消費者基礎和品牌知名度強化市場地位，使公司的營運布局更為寬闊及穩固。

喬山指出，商用市場在全球大型商用健身房客戶會員持續成長及新擴點下，去年商用市場營收年增近二成。

至於今年，主力商用產品大客戶、全球最大連鎖健身房「Planet Fitness」，今年上調新的展店目標，從140至150家調升為160至170家；汰舊換新則約130至140家。

歐洲最大連鎖健身房「Basic-Fit」為加速擴充，也計畫下半年從直營模式改為開放加盟型態，原訂2030年後展店數量，由現行的1,537家翻倍為3,500家，可望提前達標。拉丁美洲最大連鎖健身房「Smart Fit」也說每年至少要新開100間健身房。

喬山表示，除了伴隨客戶的成長外，也持續拉升在客戶的供貨占比，並在全球各區域的新客戶開發也有顯著進展，穩居全球商用器材第一大。

展望今年，雖然短期全球經濟環境處於一個不確定性的時刻，但喬山早已啟動全球化布局因應，越南二廠剛於2月19日動工，預計2026年第3季全面完工，不過部分廠房將提前在今年9月完工投產，有助營運表現持續揚升。

法人指出，喬山除了商用市場穩健成長之外，家用市場也持續受惠併購效益，進一步帶動產品價格上調，讓今年營收續拚高雙位數成長，毛利率跟著上揚，每股稅後純益有望朝挑戰一個股本新高邁進。