永光自結前二月獲利2,289.1萬元 年增211%
永光（1711）公布2月自結營運表現，2月營收6.45億元，年增31.8%；營業利益618.7萬元，稅前淨利1,646.9萬元，較去年同期轉虧為盈；累計前二月營收12.88億元，年增7.8%；營業利益1,271萬元，稅前淨利2,289.1萬元，年增211%，每股稅前盈餘0.42元。
法人指出，永光在半導體、面板顯示、MiniLED、MicroLED 等需求帶動下，電子化學品營收維持高度成長，以三大事業前二月營收來看，色料化學品年增約9%、電子化學品年增33%、特化小減約4%。
而永光第1季傳統上因色料化學產品受下游紡織業拉貨動能較強而屬旺季，目前第1季不僅色料化學品有旺季行情、重拾成長，電子化學品也延續去年的出貨動能持續繳出成長表現，第1季業績也轉旺。法人看好永光今年第1季整體業績受惠色料、電化兩大產品線支撐下，營運應可繳出成長。
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