聽新聞
0:00 / 0:00
燁輝內外銷報價 紅通通
時序進到第2季傳統鋼鐵旺季，鋼市正向發展，主力外銷鋼廠燁輝（2023）昨（31）日調漲4月盤價，內銷每公噸漲500元，外銷最高漲30美元，短線鋼鐵行情穩定向上。
法人表示，政府立案調查大陸熱軋對台反傾銷後，來自大陸的低價鋼材瞬間大減，後續並鎖定南韓等地進口鋼材，台灣鋼價獲得合理支撐，昨天燁輝持續調漲4月盤價，凸顯上下游鋼廠共同提價的動能延續，未來前景樂觀。
燁輝執行副總陳維誠指出，全球景氣動盪，經濟進入新「低增速常態」，各大國際組織普遍預測2025年全球經濟增長將在2.7%至3.3%間。行政院主計處預估今年經濟成長率可達 3.14%，維持成長態勢，經濟部統計處公布累計前2月工業生產指數年增10.88%，製造業生產指數年增 11.58%，顯示終端需求持續復甦、景氣穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言