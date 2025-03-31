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復盛入主伯鑫 營運衝

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）公開收購伯鑫股權期間昨（31）日屆滿，該公司公告成交量943.5萬股、占總股權51%，已達成收購條件，確定入主。而伯鑫今年股東會將改選董事會，預期復盛可取得過半席次。

復盛應用是於3月11日宣布，以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元，以伯鑫10日收盤價158元估算，折價0.06%。累計昨日公開收購期屆滿，應賣股份總數為1,465.15萬股，實際成交數量為943.5萬股，確定達成收購條件。

復盛強調，此次透過跨業結合，正式進入手工具產業，以該公司相對充足的財務實力、跨國生產管理與策略併購資源，搭配伯鑫在業界的聲望、專業、人脈關係等雄厚基礎，期望進一步強化企業與產業國際競爭力，同時建立另一強大成長動能平台。

據了解，該公司近年來透過本業創造產業聲望與財務資源，配合併購投資管理專業，陸續跨入其他運動裝配及航太車用領域，並取得良好的綜效及投資回報，也為公司帶來更多元化成長動能。

至於伯鑫成立至今逾40年，去年營收約9億元，為亞洲最大、全球前三大的工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太產業，為台灣少數掛牌的手工具業者，是一家具高度自主研發設計能力、高毛利率的ODM廠商。

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