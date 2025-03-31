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陽明法說會／紅海危機無解 第2季貨量比第1季好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）31日舉行法說會，首度鬆口第2季貨量比第1季樂觀，紅海危機沒有改變，船舶吃緊，全球港口壅擠情況持續，第2季明朗後，第3季還需要持續觀察，北美線目前已經簽約的合約價格比去年高。

紅海危機無解，陽明法說會中也表示，陽明以船舶航行安全為最高考量，目前情況下，不會恢復航行紅海。假設紅海完全恢復通行，艙位供給會增加，全球各大航商、聯盟恢復航線的時間也不會是一致的，就算全球貨櫃輪重返紅海，影響是慢慢的，不會是立即衝擊。

海運三大聯盟重組變化，對於海運業者的運能沒有什麼影響，聯盟調整過程中，近有發現加拿大、亞洲、歐洲都有一些零星的塞港情況，這些影響都要持續注意。

川普的關稅政策會造成全球貨量的移轉，長期還是要觀察關稅大戰對於全球經濟的影響。美國收大陸船舶費用一事，日前美國已分別召開二場公聽會，收到600多份的回饋，美國貿易代表處整理後才會宣布新的政策。

陽明表示，根據最新公布的2月PMI數據，美國製造業活動持續擴張，需求較上月減弱。歐元區PMI升至兩年新高，收縮速度減緩，經濟有好轉跡象；大陸官方PMI較上月回升，重返擴張區間，景氣有復甦跡象。

陽明並沒有不造2萬TEU大型船舶，都在評估內。全球狂推節能減碳的大浪襲來，陽明海運已向日本正榮汽船株式會社購入3艘由今治造船建造中8,000 TEU級新世代甲醇雙燃料貨櫃輪，交易總金額約3.39億美元至美金3.6億美元，折算新台幣為108.27億元至114.98億元。根據董事會的規劃還有第二階段的布局計畫，未來還有10艘的新船正依內部採購程序作業進行，以確保陽明中長期運力穩健供給與維持全球運輸服務品質。

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