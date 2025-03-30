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高興昌、美亞鋼品漲價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現「上下游一起漲」的罕見市況。（美聯社）
鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現「上下游一起漲」的罕見市況。（美聯社）

鋼價上游漲價，牽動一波下游成品漲勢，呈現上下游一起漲的榮面。國內二大主力鋼管廠高興昌（2008）與美亞通知用戶，將調高4月黑鋼管以及鍍鋅鋼管價格，每公噸漲500元與600元，為第2季鋼價上漲的期待帶來好彩頭。

上市鋼廠主管表示，中鋼調漲4月以及第2季盤價後，帶動中下游鋼廠陸續提價，過程中客戶的反應成為重點指標，傳出部分買家有居高思危的意識，但仍不願意放棄對後市的期待，終端需求能否有效釋出成為觀察指標。

上市鋼廠主管指出，近期國際鋼價表現各有特色，歐美行情穩定上揚，但大陸價格出現短期整理格局，主因在於大陸受到多國提出反傾銷制裁，鋼材外銷受到抑制，過多的鋼材彼此競爭影響報價。

尤其，受到美國川普政府不斷祭出關稅與各國進行貿易談判影響，美國主要鋼鐵生產廠紐科（Nucor），持續宣布調漲熱軋底材價格，目前報價已經上漲到每短噸935美元、約每公噸1,028.5美元。

中鋼專家說，紐科已經連續9周提漲熱軋出廠價格，若以最新每公噸報價1,028.5美元為基準，與今年1月價格相比，每公噸已上漲203美元。

但另一方面，上周大陸商品期貨市場鋼價表面弱勢，鋼筋跌0.28%、熱軋底材跌幅0.12%、鐵礦跌0.19%。

根據中鋼協最新數據，去年大陸粗鋼產量10.3億公噸、年減2%，其中用在新年源基礎建設的鋼材大增，需求年增增12%，包括風力發電的塔筒以及太陽能支架等高附加值產品占比有效拉升，但房地產用鋼量下滑8%，拖累鋼筋等建築鋼材需求。

此外，大陸鐵礦石港口庫存攀升至1.55億公噸，與去年同期相比增加12%，鐵礦原料供應充沛，進一步導致鋼價難以持續勁揚。

中鋼專家指出，預期第2季鋼價仍可樂觀走在上坡道路，低需要隨時注意可能風險，中鋼將密切關注市況變化，搭配多元配套方案，積極有效地協助客戶內外銷接單，上下游共創榮景。

中鋼 鋼價 鐵礦

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