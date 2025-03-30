中再保、遠東銀 展望聚焦

遠東銀行（2845）、中再保（2851）將在本周召開2024全年度法說會。遠東銀行2024年全年獲利創歷史新高，中再保則創歷史次高，兩家公司都已公布今年股利配發，法人將聚焦兩家公司2025年面臨美國掀起關稅戰、資本市場變數增加下，如何因應與獲利展望。

大多數金融股已開完2024年度法說會，遠東銀、中再保法說會則將在本周登場。中再保將於31日舉行法說，遠東銀則是緊接在4月1日召開法說。

遠東銀行累計2024全年稅後純益42.97億元，年成長約3%，並創下歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）1.01元。遠東銀日前公布今年盈餘分派、股利配發，董事會決議發放每股0.75元，股利配發率約74%，其中，現金股息每股配發0.5元、股票股利0.25元。

因少了去年有前一年度的特別盈餘公積迴轉挹注股利發放，額外拉高配發率的特殊因素，遠東銀今年配發率回歸常態，每股股利比去年配1.1元少0.35元，以28日收盤價13.55元計算，現金股息殖利率有3.69%。

展望今年，遠東銀自結2025年2月稅後純益3.08億元，累計前兩月稅後純益7.28億元，比去年同期略為減少，累計前兩月EPS為0.17元。法說會上法人將關注遠東銀獲利下滑的原因，及後續的獲利動能。

中再保2024年全年稅後純益25.15億元，年增20.3%，EPS為3.14元，創歷史次高，日前董事會決議配發每股1.9元現金股息，連續第七年只配現金股息、不配股票股利。

中再保股利水準創歷史新高，配發率達60.5%則是近七年的新高，以該公司28日收盤價27.7元計算，現金股息殖利率高達6.85%。