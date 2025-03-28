嘉泥旅宿事業 強強滾
嘉泥（1103）昨（28）日舉行法說會，發言人金哲毅表示，嘉泥不僅保持傳產基石事業穩健，更透過積極的轉型策略，為企業注入成長動能，使公司在面臨市場各種挑戰時，仍帶來營業毛利年增19%的好消息。
金哲毅表示，去年毛利率成長主要受惠於沖繩Hotel Collective嘉新酒店的成本控管及營運效率提升等多方努力，旅宿事業營收增加12%，帶動整體合併營收成長3%。在水泥、裝卸倉儲與房產事業亦持續穩定貢獻，加上業外收入的部分，最終每股純益（EPS）為0.48元，為去年同期的四倍，預計配發現金股利0.55元，依嘉泥昨日收盤16.1元計算，現金殖利率3.4%。
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