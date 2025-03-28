台船新船工程 跨大步
台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船，昨（28）日舉行首艘新船安龍典禮。總金額達114.28億元的此一統包案，預計2031年完成交船，台船將可隨著建造工程推進認列營收和獲利。
此次安放龍骨典禮祈福儀式，由總統賴清德主持，並率同海委會主委管碧玲、經濟部國營司長胡文中、台船董事長黃正弘等人與會。
台船表示，「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」總金額為114.28億元；第一艘新船完成龍骨安放後，預計2026年底交付，而六艘新船規劃在2031年全數完成交船。隨著相關造艦造船工程推進，將可反映在業績表現上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言