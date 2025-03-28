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台船新船工程 跨大步

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船，昨（28）日舉行首艘新船安龍典禮。總金額達114.28億元的此一統包案，預計2031年完成交船，台船將可隨著建造工程推進認列營收和獲利。

此次安放龍骨典禮祈福儀式，由總統賴清德主持，並率同海委會主委管碧玲、經濟部國營司長胡文中、台船董事長黃正弘等人與會。

台船表示，「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」總金額為114.28億元；第一艘新船完成龍骨安放後，預計2026年底交付，而六艘新船規劃在2031年全數完成交船。隨著相關造艦造船工程推進，將可反映在業績表現上。

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