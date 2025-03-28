中航看好散裝船需求回升

中航（2612）昨（28）日舉行法說，看好全球散裝船市場的需求量會持續回升，2025年下半年海岬型期貨日租金已經達到2萬美元，高於現在市場行情；再加上新船造價維持高檔，二手船交易熱絡，反應市場看好未來運輸需求。

中航受惠於俄烏戰爭有望停止，今年第1季散裝船的現貨日租金價格開始反彈，平均日租金達1.24萬美元；至於市場需求概況，今年前兩個月中國大陸鐵礦砂海運進口量年減約8%，煤炭海運進口量年增約2%，鋁礬土海運進口量年增約26%。

中航分析，2月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現、期貨價格同步上揚，2025年新船下水量少，西非鐵礦砂開始出口，市場供需失衡運價上漲仍可期待；持續觀察俄烏戰爭是否停戰，大陸提高鋼鐵內需影響市場需求。