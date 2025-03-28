快訊

冷氣團達標！北東溼冷、明雨勢強範圍擴大 清明連假天氣將好轉

強震恐數千死傷！緬甸軍政府罕見對外求援 圖解影響範圍、救災4困境

美股拋售力道加劇！道瓊續挫715點、科技股拖累那指大跌2.7%

中航看好散裝船需求回升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中航（2612）昨（28）日舉行法說，看好全球散裝船市場的需求量會持續回升，2025年下半年海岬型期貨日租金已經達到2萬美元，高於現在市場行情；再加上新船造價維持高檔，二手船交易熱絡，反應市場看好未來運輸需求。

中航受惠於俄烏戰爭有望停止，今年第1季散裝船的現貨日租金價格開始反彈，平均日租金達1.24萬美元；至於市場需求概況，今年前兩個月中國大陸鐵礦砂海運進口量年減約8%，煤炭海運進口量年增約2%，鋁礬土海運進口量年增約26%。

中航分析，2月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現、期貨價格同步上揚，2025年新船下水量少，西非鐵礦砂開始出口，市場供需失衡運價上漲仍可期待；持續觀察俄烏戰爭是否停戰，大陸提高鋼鐵內需影響市場需求。

延伸閱讀

永豐期貨、麥味登攜手送愛心 跨業合作讓每一份美食傳遞幸福

台股持續下挫 股后世芯為何成為「千金一點紅」？

台積電（2330）盤後鉅額交易 網驚覺「仙人指路」：有望帶出一波新漲勢

全球股市波動放大 聚焦相對價值與類股輪動

相關新聞

永信2024年 EPS 4.39元

製藥大廠永信（3705）昨（28）日公布去年財報，去年稅後純益為11.68億元，創下歷史新高，年增41.2%，每股純益（...

嘉泥旅宿事業 強強滾

嘉泥（1103）昨（28）日舉行法說會，發言人金哲毅表示，嘉泥不僅保持傳產基石事業穩健，更透過積極的轉型策略，為企業注入...

台船新船工程 跨大步

台船（2208）為海巡署艦隊分署打造的六艘高緯度遠洋巡護船，昨（28）日舉行首艘新船安龍典禮。總金額達114.28億元的...

中航看好散裝船需求回升

中航（2612）昨（28）日舉行法說，看好全球散裝船市場的需求量會持續回升，2025年下半年海岬型期貨日租金已經達到2萬...

可寧衛認列專案 添動能

可寧衛（8422）與轉投資的中台資源昨（28）日舉行聯合法說會，可寧衛今年可望逐步認列專案收入，另有新的整治專案加入，有...

賴清德稱「國艦國造」政策一定會貫徹到底 龍德造船應聲漲停

總統賴清德28日參加主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，並表示將持續推動「國艦國造」、「國機國造」，強調這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。