可寧衛認列專案 添動能

可寧衛（8422）與轉投資的中台資源昨（28）日舉行聯合法說會，可寧衛今年可望逐步認列專案收入，另有新的整治專案加入，有望帶動營收；中台2024年營收創新高，今年仍設定營收目標成長10%，產能利用率也將從五成提升至六成。

可寧衛看好今年表現優於去年，今年營收與去年接近，但獲利增長，主因新專案毛利較高，目前台灣廢棄物市場規模呈上升趨勢，進一步提升營運動能。

可寧衛集團近年陸續轉型，與全球最大環保公司合作，布局廢棄物處理途徑及再利用市場，並轉投資中台資源及大云永續科技。

可寧衛指出，大云永續科技提供系統化、平台化解決方案，整合集團資源，提供給客戶零廢到零碳、再到永續相關的一條龍服務，交易資訊透過平台接入環境部廢棄物申報的平台，提供環保產業數位轉型。

中台資源去年營收17億元創新高，今年第1季因新的環境工程整治案尚未納入營收，公司積極開發潛在案件，預計下半年得標案可挹注一至兩億營收；回收焚化處理部分產能利用率從去年五成提升至今年六成，雖然前期投入較大，但獲利前景看好。

中台表示，目前有兩個案廠在談，預計下周可取得案子，短期目標完成高雄煉油廠土壤汙染整治工程，並持續參與土壤汙染整治及復育工程，並善用獨家含汞土壤汙染整治優勢，提升營收動能。中台在可回收的廢棄物類型方面，服務對象涵蓋電子科技、化工業和醫療行業，針對含汞的燈管和電路板的回收技術已達99%的高回收率。