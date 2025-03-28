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名軒爆內線交易 公司：董事長吳泓瑩已無保請回

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

麗寶集團旗下的名軒開發（1442）被爆涉嫌內線交易，名軒28日發布重訊指出，檢調單位27日至本公司進行搜索調查，並約談本公司董事長吳泓瑩現已無保請回，公司配合調查以供釐清案件事實。

名軒2019年4月24日重大訊息指出，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額8億6,000萬元，預期利益約1億6,000萬元，賣地款項除用來償還銀行貸款，另充實公司營運資金。

調查局懷疑有公司內部人將利多訊息告知親友，27日約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒吳泓瑩等10人到案，吳寶田父女27日晚間訊後請回。調查局查出，親友三個群組分別獲利2萬、3萬元和虧損，但相關行為涉違反《證交法》。

不過，名軒28日股價並未受衝擊，反而逆勢小漲收82元，漲幅3.54%。名軒去年在百億造鎮大案「名軒海樂地」入帳下，2024年每股稅後純益（EPS）7.17元，創下歷史新高。

名軒指出，今年入帳主力仍是「名軒海樂地」，且淡江大橋可望在2026年完工，將助攻淡海的發展與剛性需求，加上淡水房價基期相對較低，具有優勢，預期今年可持續銷售交屋認列。

董事長 調查局

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