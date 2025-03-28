嘉泥法說會／去年EPS 成長4倍 旅宿事業營收破8億元

嘉泥（1103）28日舉行法說會，發言人金哲毅表示，嘉泥不僅保持傳產基石事業穩健，更透過積極的轉型策略，為企業注入成長動能，使公司在面臨市場各種挑戰時，仍帶來營業毛利年增19%的好消息。

金哲毅表示，去年毛利率成長主要受惠於沖繩Hotel Collective嘉新酒店的成本控管及營運效率提升等多方努力，旅宿事業營收增加12%，帶動整體合併營收成長3%。在水泥、裝卸倉儲與房產事業亦持續穩定貢獻，加上業外收入的部分，最終每股純益（EPS）為0.48元，為上期的4倍，預計配發現金股利0.55元，依嘉泥28日收盤16.1元計算，現金殖利率3.4%。

金哲毅表示，沖繩旅遊市場持續熱絡，加上Hotel Collective團隊營運有成，2024年飯店平均房價（ADR）增長15%、達2.2萬日圓新高，全年平均住房率達八成以上，2025年1、2月住房率更創下91%的新高峰！在追求高效業績成長的同時， Hotel Collective更重視高品質的顧客服務體驗，於國際訂房平台Booking.com和Agoda上始終維持9分以上的極高旅客評價。對此，金哲毅表示仍看好沖繩國際旅客的成長動能，並將繼續創造卓越的品牌價值及獲利，進一步擴大旅宿事業的貢獻。

嘉泥堅持多角化經營策略，力求在各領域創造穩健發展的同時，積極落實減碳行動，永續實力獲得國際權威認可。嘉泥在國際永續評比機構標普全球（S&P Global）2024年評比中，榮獲建材業前21%的佳績，相較2023年成績進步17%，不僅代表其在環境、社會及公司治理方面的努力受肯定，也證實嘉泥在國際資本市場的永續競爭力。今年嘉泥首次獲邀參與國際碳揭露專案（CDP）問卷評比，更取得中小企業類別最高評價的B級，充分展現其在氣候議題中風險管理與資訊透明度上的領先地位。

嘉新水泥這七十年來不間斷地在ESG各方面的深耕，不只與台灣經濟共同成長，更以前瞻性的視野，將永續融入每一個營運環節。嘉泥將持續深耕基石事業，鞏固在水泥、房產、裝卸倉儲領域的競爭力，同時將專注於高成長力的旅宿服務新事業的投入，以尋求更大的發展空間，為股東創造更高的價值。