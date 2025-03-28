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中租每股配6.3元股利 現金股息6.1元殖利率破5%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

中租控股（5871）28日董事會決議分派去年盈餘每股配發6.3元股利，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元，總股利與現金股息水準均低於去年，股票股利則持平；以中租控股今天收盤價121.5元估算，現金股息殖利率達約5.02%。

中租控股2024年全年稅後純益225.85億元，比前年衰退幅度擴大至9.78%，全年每股稅後純益（EPS）達13.31元，維持賺逾一個股本的水準。依其一貫股利政策來看，法人推估每股股利仍可望在6元以上，今天中租控股董事會決議每股股利6.3元，股利水準與獲利同步下滑，其中現金股息每股6.1元，比上年度創新高水準要略低0.2元，但仍與市場預期相當，現金股息殖利率仍有逾5%水準。中租控股董事會也決議甲種特別股股息為5.7億元不變，中租控股預定5月28日召開股東常會。

中租控股股利政策考慮公司仍於成長的階段，發放率維持在40%左右，每年隨營運規劃微幅調整，以現金股息為主。中租控股今天董事會決議去年盈餘分派股利配發，雖然股利水準低於去年，但總股利發放率為47.3%，則是高於上年度配發率44.2%。

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