快訊

泰國股市因緬甸大地震停止交易 總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱「國艦國造」政策一定會貫徹到底 龍德造船應聲漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
賴清德總統（前）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，他也表示未來將持續推動國艦國造。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前）今天南下高雄台船主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，他也表示未來將持續推動國艦國造。記者劉學聖／攝影

總統賴清德28日參加主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，並表示將持續推動「國艦國造」、「國機國造」，強調這次親自出席也代表國家政策一定會貫徹到底。賴清德一席話帶動龍德造船（6753）應聲急漲，股價衝至漲停板125.5元，鎖死到收盤，超過3萬張漲停買單排隊等。

海巡署轄下艦隊分署今日在高雄台船廠區舉行其首艘「高緯度遠洋巡護船」的安放龍骨典禮。賴清德致詞表示，國艦國造持續展現成果，政府規劃自2022年起10年內打造6艘高緯度遠洋巡護船，期望明年9月達成首艘巡護船交船里程碑。

賴清德強調，推動國艦國造政策不會停下腳步，落實國防自主、實現在地供應和自主產製，持續提升國防及海巡力量，「我這次親自出席也代表國家政策一定會貫徹到底」。

台船（2208）董事長黃正弘說，服役中的海巡巡護船有4艘，服役均超過13年以上，未來逐年汰除舊船，首艘遠洋巡護船去年開工，預計今年10月下水，明年8月11日交船。

賴清德致詞後龍德造船、台船盤中皆出現急拉買盤，龍德造船終場攻至漲停板，台船收17.9元，漲幅逾2%。

龍德造船2023年拿下國防部編列的90億元第二階段5艘沱江級軍艦船體建造案，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

展望未來業務方面，龍德造船獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

未來業務機會之一是海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元，規劃建造2艘8,000噸巡防艦、10艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為115年到122年，要以8年時間建造四型共40艘艦艇。

海巡署 造船

延伸閱讀

柯文哲血尿仍延押 黃國昌：拜託賴政府有點人性

影／高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：落實國防自主

綠委霸占主席台杯葛議事 許宇甄批：癱瘓國會無下限

首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮 賴清德：貫徹保衛海疆決心

相關新聞

麗寶集團旗下名軒爆內線交易2萬元 股價盤中逆勢上漲

麗寶集團旗下的名軒開發公司涉嫌內線交易，名軒6年前賣地獲利逾億元，調查局懷疑有公司內部人將利多訊息告知親友，27日約談麗...

台北101大股東伊藤忠持股減半 泛公股銀承接

台北101日商大股東伊藤忠商社釋股案，確定由財政部轄下6大泛公股金融機構承接，台北101昨天發布公告，伊藤忠持股由32....

賴清德稱「國艦國造」政策一定會貫徹到底 龍德造船應聲漲停

總統賴清德28日參加主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，並表示將持續推動「國艦國造」、「國機國造」，強調這次...

猜第一金（2892）現金1元、股票0.25元！存股哥：持有成本降到11.97塊

以我過去對第一金的了解，我猜今年配息現金股利1元、股票股利0.25元...

味王去年EPS 2.36元 配息1.2元

味王受惠於去年速食麵新產線加入推升營收、獲利攀升，2024年每股盈餘2.36元，董事會昨（27）日通過配發現金股利1.2...

聯嘉北美接單報喜

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）北美市場接單報喜，並因應川普政府「美國製造」政策大力提升美國廠量能，營運衝鋒，子公司也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。