賴清德稱「國艦國造」政策一定會貫徹到底 龍德造船應聲漲停

總統賴清德28日參加主持海巡署首艘「高緯度遠洋巡護船」安放龍骨典禮，並表示將持續推動「國艦國造」、「國機國造」，強調這次親自出席也代表國家政策一定會貫徹到底。賴清德一席話帶動龍德造船（6753）應聲急漲，股價衝至漲停板125.5元，鎖死到收盤，超過3萬張漲停買單排隊等。

海巡署轄下艦隊分署今日在高雄台船廠區舉行其首艘「高緯度遠洋巡護船」的安放龍骨典禮。賴清德致詞表示，國艦國造持續展現成果，政府規劃自2022年起10年內打造6艘高緯度遠洋巡護船，期望明年9月達成首艘巡護船交船里程碑。

賴清德強調，推動國艦國造政策不會停下腳步，落實國防自主、實現在地供應和自主產製，持續提升國防及海巡力量，「我這次親自出席也代表國家政策一定會貫徹到底」。

台船（2208）董事長黃正弘說，服役中的海巡巡護船有4艘，服役均超過13年以上，未來逐年汰除舊船，首艘遠洋巡護船去年開工，預計今年10月下水，明年8月11日交船。

賴清德致詞後龍德造船、台船盤中皆出現急拉買盤，龍德造船終場攻至漲停板，台船收17.9元，漲幅逾2%。

龍德造船2023年拿下國防部編列的90億元第二階段5艘沱江級軍艦船體建造案，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

展望未來業務方面，龍德造船獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

未來業務機會之一是海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元，規劃建造2艘8,000噸巡防艦、10艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為115年到122年，要以8年時間建造四型共40艘艦艇。