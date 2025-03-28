麗寶集團旗下名軒爆內線交易2萬元 股價盤中逆勢上漲

麗寶集團旗下的名軒開發公司涉嫌內線交易，名軒6年前賣地獲利逾億元，調查局懷疑有公司內部人將利多訊息告知親友，27日約談麗寶集團董事長吳寶田與女兒吳泓瑩等10人到案，吳寶田父女昨晚訊後請回。調查局查出，親友三個群組分別獲利三萬、兩萬和虧損，但相關行為涉違反證交法。名軒（1442）28日股價並無太大波瀾，盤中反而逆勢上漲，表現勝於大盤。

名軒2019年4月24日重大訊息指出，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額八億六千萬元，預期利益約一億六千萬元，賣地款項除用來償還銀行貸款，另充實公司營運資金。

檢調發現，名軒在出售高雄岡山區土地重訊的禁止交易期間，公司外部人涉嫌內線交易，吳寶田與女兒吳泓瑩本身雖然沒有買賣股票，但疑將重大訊息輾轉告知親友，並拉了三個群組提前買股，一個群組獲利三萬元、一個群組獲利兩萬元，另一個群組虧損，相關行為涉違反證交法。

不過，名軒股價今並未有太大反應，反而盤中逆勢小漲，台股大盤則重挫逾400點，相對抗跌。

名軒去年在百億造鎮大案「名軒海樂地」入帳下，2024年每股稅後純益7.17元，創下歷史新高。名軒指出，今年入帳主力仍是「名軒海樂地」，且淡江大橋可望在2026年完工，將助攻淡海的發展與剛性需求，加上淡水房價基期相對較低，具有優勢，預期今年可持續銷售交屋認列。

名軒2月營收4.73億元，年增79.77%；累計今年前二月營收8.12億元，年減30.43%。