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關稅受益股 台股大跌破底、「這檔」卻出量逆勢大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股28日跳空開低，盤中大跌逾300點，漲幅超過5%以上的僅十檔，其中喬山（1736）逆勢大漲約7%，挑戰前高220元。喬山去年繳出亮麗的成績單，全年稅後純益衝上24.3億元、年增242.4%，每股純益8.02元，今年受惠美國祭出進口關稅，將有助從歐美競爭同業搶奪市占率，法人維持「增加持股」投資評等。

大型本國投顧指出，美國總統川普考慮將歐洲輸美商品課徵25%關稅，預料將明顯推升喬山競爭對手Life Fitness、Technogym成本。同時中國大陸輸美所有商品已於3月4日起再追加10%關稅。

法人指出，即使喬山生產基地越南被加徵25%關稅，但適用稅率29.6%仍低於中國大陸的32.5%，再加上原本已較同業具10%至20%以上的成本及價格優勢，預期喬山將可擴大北美健身器材市場占有率。

喬山去年全年稅後純益衝上24.3億元、年增242.4%，每股純益8.02元，獲利為歷史第四高，全年毛利率達50.8%，較2023年增加2.4個百分點，攀上新高點。2024全年獲利主要由去年第四季所貢獻，第4季因旺季效益，單季稅後純益18.01億元、年增175.5%，單季EPS達5.94元。

展望2025年，喬山最大客戶Planet Fitness預估今年將新增160至170個據點，主因在於平價健身房獲得更多消費者青睞。歐洲與拉美平價健身房龍頭業者Basic-Fit及Smart-Fit也計畫積極展店，喬山預估今年商用營收將延續去年成長動能，年增約15%。

喬山自結2月合併營收34.55億元，月增4.6%、年增40.7%。累計前二月合併營收68.11億元、年增43.9%，續創同期新高。

台股 喬山 關稅

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