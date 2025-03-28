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台北101大股東伊藤忠持股減半 泛公股銀承接
台北101日商大股東伊藤忠商社釋股案，確定由財政部轄下6大泛公股金融機構承接，台北101昨天發布公告，伊藤忠持股由32.14%減少至17.27%，減幅約一半，未來台北101泛公股陣營持股比例躍升至約7成。
根據公開資訊觀測站，台北101大股東日本伊藤忠商事持股原為約32.14%，現已降至約17.27%。
兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行、華南金控、彰化銀行、台灣企銀6大泛公股金融機構，擬以每股新台幣38.7元價格，合計斥資逾94.5億元，承接台灣伊藤忠、西松台灣的釋股，其中持股最高的泛公股為兆豐金集團。
伊藤忠持股縮減後，將進一步擴大泛公股陣營的持股比例至約7成，業界推估，有利於穩固台北101經營主導權。
台北101於113年營運再創佳績，商場營業額突破230億元，穩居北台灣第一，觀景台來客數約150萬人次，稅後淨利達25.67億元，每股盈餘1.75元，獲利表現同步刷新歷史紀錄。
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