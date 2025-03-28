猜第一金（2892）現金1元、股票0.25元！存股哥：持有成本降到11.97塊

大概再一個月第一金即將公告今年度配息，去年第一金EPS達1.81是近10年來新高，過往第一金配息偏保守，配息率大概70%左右，以我過去對第一金的了解，我猜今年配息現金股利1元、股票股利0.25元。

目前我持有第一金67,191股，成本均價12.27，帳面報酬約+103萬（125%），如果按照自己的預估配息，今年我拿...

現金股利$67,191、股票股利1,679股，股價以27.75計，還原權息總值約$113,783，成本下降到11.97。

從2011年存第一金到現在，經過無數風風雨雨，讓我更加堅信長期持有、股息再投入的威力，就算對比其他金融股，第一金的成長力道跟配息政策或許稍弱，但這些年來它確實帶給我相當豐厚的報酬。

很多老鐵跟我說存股存了1-2年，帳面上看不到什麼明顯的成果，我常分享我存第一金存了4年還在賠，而且這還是有加上配股去壓低均價的結果，但如果沒有過去的堅持，就不可能有現在的我。

也很多人說配息是左手換右手，這個理論有其根據，但我沒有要舉證去反駁別人的觀點，因為自己在存股之路上的體悟才更真實，我自己的感想是左手換右手，但越換錢越多。

很多人以為的長期投資是1-2年，我認為的長期投資是至少10年，就算我手上有部分高股息也處於帳損狀態，但我知道這一切都只是過程而已，只要我遵循長期持有股息再投入的策略，那最後我也會得到跟第一金一樣的成果。

我覺得存股不只是各種投資組合跟策略的應用，更是一個人對於人生哲學的展現，畢竟市場如戰場，對帳單上的數字不會騙人，如果你認為自己的成效不彰，也許換個角度去看待投資會有不同的想法也不一定。

用一句話做個結尾

「長期持有才更純粹」

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