味王去年EPS 2.36元 配息1.2元
味王（1203）受惠於去年速食麵新產線加入推升營收、獲利攀升，2024年每股盈餘2.36元，董事會昨（27）日通過配發現金股利1.2元，以昨日收盤價38.75元計算，現金殖利率3.1%。
味王2024年全年營收62.87億元，年減1.83%，營業毛利21.24億元，稅後純益為5.61億元，每股盈餘2.36元，稅後純益達到5.61億元，年增率31%。
展望新年度，味王對台灣味精銷售持平看待，至於速食麵業務用的市場穩健成長，在疫情過後受惠餐飲通路攀升，業績跟著上揚，若餐飲持續回溫，業務用速食麵應會持續成長。至於其他的產品，醬油類也跟速食麵有同樣的情況，今年只要餐飲市場能持續上揚，業績就會跟著成長。
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