三發看房市 逐漸回歸理性

三發地產（9946）昨（27）日受邀券商參加法說會，三發地產指出，雖然近期房市買氣降溫，影響來客數，但房市逐漸回歸理性，且自住需求仍在，長期而言，房市發展將更健全。

三發地產指出，今年總銷97億元的高雄仁武區「三發首席大院案」將完工交屋，加上新成屋銷售，預期將帶來可觀的營收挹注。另外，總銷85億元的新北市新莊「副都心一小段18地號」案預計2028年第3季完工，總銷38億元的台南「三發DIAMOND ONE」預計2029年完工。

其餘規劃中個案還有高雄前鎮區興邦段案，預估總銷60億元以及高雄市苓雅區五塊厝，預估總銷80億元。

針對房市看法，三發地產指出，自住剛需與高成本推升房價，但在去年9月央行宣布第七波信用管制後，今年前二月總交易量為2萬9,824棟，年減25.1%，顯示房市仍受限貸政策與市場觀望氛圍影響，交易熱度驟減；金融放貸縮減，亦影響消費者購買信心，期整體移轉量在今年下半年能逐步回穩。