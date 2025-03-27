銅價勁揚 大亞毛利率俏

美國總統川普恐對銅徵收關稅，刺激銅價直漲，銅概念股引起市場火熱，大亞（1609）昨（27）日指出，銅價上漲確實對線纜的毛利率來說，有正向幫助。大亞昨透露銅價升溫對線纜族群營運正向的看法。

大亞昨日舉辦法說會，大亞指出，本業持續受惠台電強韌電網計畫，綠能布局上，積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。

近期美國總統川普針對進口銅金屬課徵關稅展開調查，被認為是可能對銅進口徵收25%關稅的前兆，刺激國際銅價飆漲，其中與銅價波動息息相關的線纜業亦受到市場關注。

昨日大亞法說會，法人問及銅價走勢與相關影響，大亞發言人陳重光指出，原則上，銅價上漲對公司而言是有好處的，主要是公司會有價格較低的銅庫存，但售價會是反映目前的銅價，所以對毛利是有正向幫助。