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泰福轉型 衝刺CDMO

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞、泰福全面整合，集團躋身國際全方位CDMO巨擘。泰福-KY（6541）昨（27）日完成董監改選，推選保瑞董事長盛保熙兼任泰福生技董事長。他表示，將改造泰福為優質的CDMO公司，目前已接好幾家客戶訂單，下一步將要擴產及併購，力拚一年半內轉虧為盈。

盛保熙昨日首度以董事長身份主持泰福法說會，他強調，泰福除了繼續推廣現有的兩項生物相似藥之外，將不再發展新的相似藥，而是專注在大分子藥物的CDMO業務。

泰福昨日董事會改選董監後，保瑞集團握有四席（含二席保瑞提名之獨董）、潤泰集團三席（含二席潤泰提名之獨董）、Delos Capital Fund代表人陳林正一席、創辦人趙宇天一席，由於Delos Capital Fund過去與潤泰集團關係密切，這次董監改選後，保瑞集團、泛潤泰集團各自握有相同的席次。

盛保熙昨表示，當前政治與貿易風險升溫，聖地牙哥廠近期CDMO客戶需求大增，新擴建的兩座2,000公升一次性反應器預計明年第1季開始接單生產。保瑞集團與泰福結盟後，未來集團的大分子藥物CDMO業務將由泰福生技發展。

盛保熙強調，泰福未來不再發展新的生物相似藥，但會持續推廣既有的生物相似藥TX01與TX05。TX01已取得美國FDA核准，正透過合作夥伴銷售，並會調整價格以提高市場競爭力；TX05因委外包裝廠在FDA查廠中未過關，預計2025年下半年重新遞件。

泰福聖地牙哥廠正在進行新廠擴建，預計導入兩座2,000公升的一次性生物反應器，預計今年底完工，2026年第1季開始接單生產，以創造穩定現金流並擴大營運規模。

保瑞 潤泰集團 董事長

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