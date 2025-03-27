南紡、遠東新加速資產活化

化纖廠南紡（1440）、遠東新昨（27）日均舉行法說會，兩家老牌大廠在資產活化議題都備受關注，昨日不約而同提出資產活化計畫，也同步透露資產將持續開發，讓價值極大化。

南紡副總莊景堯昨日表示，未來營運將朝六大方向，包括紡紗本業持續優化與精進、加速化纖產品的研發及升級、繼續支持轉投資事業、流通事業穩步向上，並將加速活化資產與南向拓展事業版圖。

遠東新表示，在資產方面，遠東新旗下土地面積約24.3萬坪，含投資型不動產與自用。截至去年底，投資型不動產帳面價值達1,299億元。遠東新目前聚焦內壢與板橋「T-PARK台北遠東通訊園區」土地開發計畫，內壢舊廠新開發計畫將包含住宅專區、商業專區、醫療專用區與公共設施用地。台北遠東通訊園區土地開發面積約24公頃，已陸續開發。現階段主要進行住宅二期，以及遠百的新商場，預計2028年完工。

本業方面，南紡副總莊景堯表示，公司棉紗產能主要在越南，最大月產能60萬錠，但受市況影響持續精簡產能，紡紗受到產業大環境影響，包括品牌客戶庫存去化、下單保守，使本業受到影響。不過，今年首季已出現止跌跡象，比去年第4季好轉，接下來第2季進入旺季，可望持續改善。

遠東新表示，新法規將推升整體R-PET需求，但目前全球回收廢棄PET瓶供不應求，為滿足新增的需求量，將促進廢棄織物回收加速發展。

遠東新也提到，旗下FENC綠色產品已取得各式綠色認證，新綠色事業2024年營收已來到483億元。