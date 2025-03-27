LED車燈模組大廠聯嘉（6288）北美市場接單報喜，並因應川普政府「美國製造」政策大力提升美國廠量能，營運衝鋒，子公司也將搭上AI熱潮，打造AI自駕大眾運輸系統，並將AI和監控系統應用於智慧路燈，衝刺業績。

聯嘉總經理黃昉鈺昨（27）日於法說會表示，北美市場目前銷售占比已達85%，美國密西根廠將提高自動化以降低生產成本，靈活應對川普的關稅政策，墨西哥新廠也將於10月完工，未來是集團最大生產基地，隨著訂單源源不絕與新廠開出效益，今年營收、獲利將雙創新高。

黃昉鈺指出，過去幾年聯嘉獲利下滑，主因密西根廠疫情後生產線稼動率滑落至30%，去年6月進行調整，提升自動化並將加州的路燈生產轉至密西根，以降低成本和提升營收。

他透露，隨著上述調整方案奏效，密西根廠今年首季已接近損平。此外，聯嘉規劃於4月中開設餐廳，增加多元事業布局。

聯嘉已於台北市信義區成立首家餐廳，未來也計畫在台中及高雄展店，並期望在2026年於美國洛杉磯開設首家海外餐廳。聯嘉的Mini LED技術未來還將有潛力進軍5D電影院及遊樂設施，進一步拓展其應用範疇。

聯嘉墨西哥新廠預計10月完工，2026年第3季開始量產，產能將成為所有廠區中最大。該廠的設立能有效降低運輸成本，因為鄰近六家全球知名車燈廠。

黃昉鈺提到，墨西哥廠一期將設置18條生產線，依據客戶需求進行出貨，且產品不會回銷美國，因此不受近期關稅影響。

聯嘉認為，該公司有90%營收來自車用市場，今年新車市占率將繼續提升，預計每6.5輛新車當中，就有一輛搭載聯嘉產品，尤其車燈供應方面，聯嘉已為許多熱銷汽車提供產品，並在電動車及燃油車市場均有布局，隨著北美受氣候環境等因素影響，燃油車需求回升，預期將進一步增強營收動能。

聯嘉董事長黃國欣表示，聯嘉子公司規劃成為系統整合廠，著力於打造AI自駕大眾運輸系統，將AI和監控系統應用於智慧路燈，以減少車輛運算的能耗。