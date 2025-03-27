聯嘉法說會／墨西哥新廠將成未來最大產能 今年目標營收獲利雙創新高

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）27日在即將開幕的新餐廳舉行法說會，總經理黃昉鈺表示，北美市場目前銷售占比達85%。隨著密西根廠的自動化提升，將有效降低生產成本並靈活應對川普的關稅政策。此外，聯嘉預計墨西哥新廠將於10月完工，未來將成為最大產能基地，目標為今年營收與獲利雙創新高。

黃昉鈺指出，過去幾年獲利下降，主要因密西根廠疫情後機器稼動率僅30%，公司於去年6月進行調整，提升自動化並將加州的路燈生產轉至密西根，從而降低成本，提升營收。今年第1季的營運顯示該廠已接近損益平衡。此外，聯嘉計畫於4月中開設的餐廳，預期將帶來新的營收與獲利。

聯嘉的墨西哥新廠預計在2026年第3季開始量產，將成為所有廠區中規模最大的，因為該廠鄰近六家全球知名的車燈廠，能有效降低運輸成本。黃昉鈺表示，墨西哥廠一期將設置18條生產線，根據客戶需求出貨，產品不會回銷美國，因此不受近期關稅影響。

展望汽車市場，聯嘉有90%營收來自汽車，預期今年新車市占率將持續提升，每6.5台新車中就有1台使用聯嘉產品。聯嘉為多款熱銷汽車提供車燈，並在電動車和燃油車市場均有布局，隨著北美燃油車需求回升，將進一步推動營收增長。

董事長黃國欣表示，聯嘉子公司嘉園計畫成為系統整合廠，專注於打造AI自駕大眾運輸系統，將AI與監控系統應用於智慧路燈，以減少車輛運算能耗。他提到，公司已申請相關專利，未來將積極參與北美的AI智慧網絡，涵蓋邊緣AI算力中心及智慧燈桿應用。