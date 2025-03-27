國票金法說會／現金股利0.3元低於去年水準？總座親解答

國票金控（2889）27日召開法人說明會，由總經理陳冠舟主持。國票金控2024年稅後純益21.7億元，較前一年成長8.54%，每股稅後純益（EPS）0.61元，每股淨值11.88元。外界關注為何股利政策較去年有顯著差異，陳冠舟表示，主要是之前所提列的特別盈餘公積在去年迴轉，因此去年相當於一次發兩年的現金股利，今年提高股票股利，則是為了留現金強化資本結構。

陳冠舟表示，國票金控2024年稅後純益21.7億元，較前一年成長8.54%，每股稅後純益0.61元，每股淨值11.88元。其中國際票券子公司因票券業務持續衝刺業務收益增加，美國聯準會共降息4碼，外幣債買賣斷利益增加，債券業務獲利回升，整體獲利成長3.22%；國票證券子公司則因股市交易市場日均量較前一年高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，全年獲利較前年成長40.25%。

國票金控2025年前兩月稅後純益3.2億元，較去年同期減少0.8億元，減幅25.62%，EPS為0.09元。其中子公司國際票券及國票證券2025年前兩月獲利分別為2.77億元及1.21億元，較去年同期減少19.48%及43.72%。主因票券業務得標長天期票券部位，短期評價減損，及去年同期FRCP基期較高，FRCP評價利益較去年減少。證券業務因市占率較去年同期低，經紀手續費收入較去年同期減少以及自營業務獲利較去年同期減少。

國票金控表示，受美國聯準會於2024年9月至12月份共降息4碼，外幣RP成本持續下滑，加以台幣債持續養券正貢獻，債券業務損益已轉為正貢獻，將持續調整、優化外幣債券部位投資組合，減持收益率較低之短天期債券，買入中、長天期且收益率較佳之優質債券，並將關注國內大型投資開發案、綠能產業、ESG及證券商動態，爭取他免保FRCP承銷商機，擴大授信利差。

國票金控2024年設立國票金租賃公司，對國際票券授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，2024年已達成損益兩平且小幅獲利。

此外，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天國際商業銀行積極辦理聯貸案參貸業務，並規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

國票金控日前公告，董事會通過2024年度盈餘分配，每股現金股利預計配發0.3元，股票股利每股配發0.287元，總計每股股利0.587元，配發率96％。而國票金去年配發2023年股利，每股現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計為0.976元，創17年新高。

外界關注為何股利政策較去年有顯著差異，陳冠舟表示，主要是之前所提列的特別盈餘公積在去年迴轉，因此去年相當於一次發兩年的現金股利。今年提高股票股利，則是為了留現金強化資本結構，但仍需經股東會通過。

另外，金融業近兩年合併案頻傳，國票金未來的是否有相關規劃？陳冠舟表示，這需要看時機，首先要等公司在資本市場評價較好狀態時，對公司與股東權益也較有利，再來是在現有的架構下，需先將主體企業的規模經濟、綜效做到更好，因此現階段要讓樂天銀以及金控在資本市場或法人金融市場，獲得更好的業務結合，是這段時間要努力的目標。