中鋼2月稅前盈餘5億元、年增284% 後市將「月來月好」
中鋼（2002）27日公告，今年2月稅前盈餘5億元，與去年同期的1.3億元相比、年增高達282%。隨著中鋼持續提高3月、4月盤價，加上第2季季盤向上墊高，預期中鋼接下來營收獲利表現將「月來月好」，後市值得關注。
今年中鋼累計前兩月合併營業收入538億元，營業利益9.9億元，前兩月累計稅前盈餘7.1億元，與去年同期的8.1億元相比年減13%。中鋼2月個體（非合併）鋼品銷售量58.6萬公噸，前兩個月累計鋼品銷售量113萬公噸。
中鋼指出，2月合併稅前盈餘較上月成長，主要是鋼鐵銷售單價及數量增加，致營業收入及營業利益墊高，另礦業投資獲配股利減少，造成業外收入萎縮。
另一方面，前兩個月累計合併稅前盈餘較去年同期減少，主要受到鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入降低，但風電毛利增加，有效提升營業利益，同時礦業投資獲配股利減少，業外收入出現呈衰退。
中鋼表示，目前全球總體經濟表現向好、平穩成長，俄烏和談契機浮現，助益地緣政治風險降溫；國內外鋼市持續加溫，美國《貿易擴張法》232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。
歐洲央行今年迄今已降息二碼 ，有助支撐需求復甦。4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。
中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，同時發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。有鑒於各國積極強化防堵大陸低價鋼品，國內財政部關務署對大陸產製進口熱軋正式立案展開調查 ，有助穩定國內鋼市秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言