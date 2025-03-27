中鋼2月稅前盈餘5億元、年增284% 後市將「月來月好」

中鋼（2002）27日公告，今年2月稅前盈餘5億元，與去年同期的1.3億元相比、年增高達282%。隨著中鋼持續提高3月、4月盤價，加上第2季季盤向上墊高，預期中鋼接下來營收獲利表現將「月來月好」，後市值得關注。

今年中鋼累計前兩月合併營業收入538億元，營業利益9.9億元，前兩月累計稅前盈餘7.1億元，與去年同期的8.1億元相比年減13%。中鋼2月個體（非合併）鋼品銷售量58.6萬公噸，前兩個月累計鋼品銷售量113萬公噸。

中鋼指出，2月合併稅前盈餘較上月成長，主要是鋼鐵銷售單價及數量增加，致營業收入及營業利益墊高，另礦業投資獲配股利減少，造成業外收入萎縮。

另一方面，前兩個月累計合併稅前盈餘較去年同期減少，主要受到鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入降低，但風電毛利增加，有效提升營業利益，同時礦業投資獲配股利減少，業外收入出現呈衰退。

中鋼表示，目前全球總體經濟表現向好、平穩成長，俄烏和談契機浮現，助益地緣政治風險降溫；國內外鋼市持續加溫，美國《貿易擴張法》232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

歐洲央行今年迄今已降息二碼 ，有助支撐需求復甦。4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。

中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，同時發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。有鑒於各國積極強化防堵大陸低價鋼品，國內財政部關務署對大陸產製進口熱軋正式立案展開調查 ，有助穩定國內鋼市秩序。