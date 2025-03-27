開盤跌停價11.75元賣掉的股東們哭了！台揚神反轉 第2盤漲停鎖死收場

衛星通訊廠台揚（2314）遭打入全額交割後又列為處置股，連續8個交易日跌停綠燈高掛，但27日出現神反轉的走勢， 開盤仍是以跌停11.75元開出，成交量高達9,571張，但第2盤則是直接飆上漲停14.35元鎖死到收盤；連網友都說，「台揚跌停賣的會哭死」、「台揚早上賣的應該吐血」。

台揚從3月17日起連續跳空跌停，連續8個交易日都是「開盤就收盤」，26日以13.05元收盤， 超過1.4萬張跌停賣單排隊賣不掉；27日以跌停11.75元開出後出現神反轉，第2盤就以1,679張成交量打開跌停，且直接飆上漲停14.35元，終場以漲停收盤，成交量14,439張，還有超過1.5萬張的漲停買單在排隊卻沒有買到。

台揚戲劇性的從跌停到漲停，引來網友在PTT上討論，「台揚太帥了吧！20%」、「台揚1天20%只靠15分鐘達成」、「台揚不是綠燈就是紅燈」；也有人問，「台揚要反攻了嗎」、「台揚是死貓跳嗎」、「台陽會拉幾根回來」；還有人提醒，「台揚不要被騙了，淨值5元以下」。

至於一開盤就賣掉的部分，有網友直言，「台揚跌停賣的會哭死」、「台揚早上賣的應該吐血」；從台揚的分時明細來看，開盤跌停的成交量有9,571張，第2盤打開且直接飆上漲停的成交量則有1,679張。

台揚去年稅後淨損11.5億元，較2023年稅後淨損6.2億元擴大，每股淨損4.55元，是歷年最大虧損；台揚公告今年2月營收7,500萬元，年減49%，歸屬母公司業主淨損7,000萬元，每股稅後淨損0.28元；累計今年前2月營收1.68億元，年減40.6%，是歷史同期最低。

台揚日前在法說會上指出，布局開放網路（O-RAN）及低軌衛星多年，目前開放網路設備已打入歐、德、亞洲營運商，樂觀看待後續成長，低軌衛星已切入全球四大低軌衛星營運商中的兩家，已出貨關鍵零組件，今年搶進使用者終端，2026年要切入低軌衛星籌載，未來貢獻營收可望逐漸發酵，今年營運可望重返成長軌道。