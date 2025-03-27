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潤隆現金股利配2元+退還股東1元 股價大漲近5%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

潤隆（1808）26日召開重大訊息說明記者會，潤隆總經理林暐鈞表示，潤隆擬配發每股現金股利2元，另外將辦理現金減資退還股東每股1元。27日股價大漲，一度上漲至37.45元，收36.25元，漲幅4.92%。

潤隆2024年每股純益（EPS）2.28元，董事會通過2024年盈餘分配案及辦理現金減資案，決議配發每股現金股利2元，並將辦理現金減資退還股東每股1元。以今日收盤價36.25元計算，現金殖利率約5.5%。

林暐鈞表示，此次減資比例約為10%，每仟股減少100股，目前資本額約99.22億元，減資後資本額為約89.3億元。

展望今年，林暐鈞表示，今年將完工的個案有新北市「景安文匯」、台北市「信義富境」、台中市「VVS1」、台中市「市政愛悦」等，業績將比去年明顯成長，在營運穩健、不影響現金流量的情況下，採取減資措施，調整資本結構，讓資金配置最佳化，以提升股東權益報酬率。

潤隆今年起到未來4年迎來完工交屋潮，今年完工量約337.11億元，2026年完工量約201.66億元，2027年完工量約159.13億元，2028年完工量約254.2億元。

推案方面，潤隆今年預計推出三大案，包括總銷76.73億元的台中「西屯文商一案」以及基隆德安段E案、F案，合計推案量約165.74億元。

減資 股東

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