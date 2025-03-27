潤隆現金股利配2元+退還股東1元 股價大漲近5%
潤隆（1808）26日召開重大訊息說明記者會，潤隆總經理林暐鈞表示，潤隆擬配發每股現金股利2元，另外將辦理現金減資退還股東每股1元。27日股價大漲，一度上漲至37.45元，收36.25元，漲幅4.92%。
潤隆2024年每股純益（EPS）2.28元，董事會通過2024年盈餘分配案及辦理現金減資案，決議配發每股現金股利2元，並將辦理現金減資退還股東每股1元。以今日收盤價36.25元計算，現金殖利率約5.5%。
林暐鈞表示，此次減資比例約為10%，每仟股減少100股，目前資本額約99.22億元，減資後資本額為約89.3億元。
展望今年，林暐鈞表示，今年將完工的個案有新北市「景安文匯」、台北市「信義富境」、台中市「VVS1」、台中市「市政愛悦」等，業績將比去年明顯成長，在營運穩健、不影響現金流量的情況下，採取減資措施，調整資本結構，讓資金配置最佳化，以提升股東權益報酬率。
潤隆今年起到未來4年迎來完工交屋潮，今年完工量約337.11億元，2026年完工量約201.66億元，2027年完工量約159.13億元，2028年完工量約254.2億元。
推案方面，潤隆今年預計推出三大案，包括總銷76.73億元的台中「西屯文商一案」以及基隆德安段E案、F案，合計推案量約165.74億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言